18-летний украинец дебютировал за основу немецкого клуба

Украинский легионер "Фортуны" Дюссельдорф Максим Лень дебютировал за основной состав команды.

18-летний футболист вышел на замену в контрольном матче против нидерландского "Эраклеса" во время международной паузы. Игра завершилась вничью - 0:0.



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Спортивный директор "Фортуны" Штефан Фоллмерхаузен отметил прогресс Леня, его высокую технику и футбольную интеллект.

В текущем сезоне Максим забил три гола и отдал один ассист в 19 матчах в составе "Фортуны" U-19. Со следующей кампании он будет выступать в составе U-23.