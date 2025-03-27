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Украинский игрок Лос-Анджелеса: Жиру часто спрашивает, кем работает Шевченко

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Оливье Жиру - большой фанат Андрея Шевченко

Украинский игрок Лос-Анджелеса: Жиру часто спрашивает, кем работает Шевченко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков поделился мнением о своем звездном одноклубнике Оливье Жиру.

- Жиру является настоящей боевой единицей или его присутствие - больше имиджевый ход?

- Такой игрок всегда является боевой единицей. Когда он выходит на поле, сразу можно увидеть класс футболиста.

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- Ты уже не увлеченный кумирами мальчик, но все же почувствовал магию имен, когда впервые зашел в раздевалку с Жиру и Льорисом?

- Были классные ощущения от того, что пару лет назад видел этих людей по телевизору, а сейчас играю с ними. Очень тепло они меня встретили, поприветствовали, спросили, как обустраиваюсь. Жиру часто интересуется делами, спрашивал об Украине, в частности, кем работает Андрей Шевченко. Сказал, что Шевченко - топ-форвард, на примере которого он рос.

- Звездные французы ждут Гризманна, о вероятном переходе которого недавно писали?

- Да, я тоже читал об этом. Было бы очень интересно, если бы еще и он к нам присоединился, - отметил Смоляков.

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Оливье Жиру ФК "Лос-Анджелес" Лос-Анжелес
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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