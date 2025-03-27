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Экс-форвард Ромы: Довбик - неподходящий нападающий для футбола Гасперини

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Экс-форвард Ромы: Довбик - неподходящий нападающий для футбола Гасперини

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший форвард "Ромы" Франческо Грациани считает, что украинский нападающий "волков" Артем Довбик не вписался бы в схему Джан Пьеро Гасперини.

Напомним, главный тренер "Аталанты" является одним из кандидатов на замену Клаудио Раньери на аналогичной должности в "Роме".

"Если бы "Рома" сделала ставку на Гасперини, ей пришлось бы полностью перестроить свой футбол. Например, я не думаю, что Дибала был бы очень доволен идеальной расстановкой Гасперини. Но он был бы правильным тренером в правильном месте.

Довбик - неподходящий нападающий для футбола Гасперини. Он слишком статичный игрок", - цитирует Грациани Retesport.

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Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
Retesport
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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владимир-К (Болград)
27.03.2025 в 14:36
Якби Якби Якби міркувати про якісь міфічні переходи безглуздо і на цьому ще робити якісь висновки - марення не дуже розумної людини
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Комментарии 1
владимир-К (Болград)
27.03.2025 в 14:36
Якби Якби Якби міркувати про якісь міфічні переходи безглуздо і на цьому ще робити якісь висновки - марення не дуже розумної людини
Ответить
0
0

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