Экс-форвард Ромы: Довбик - неподходящий нападающий для футбола Гасперини

Бывший форвард "Ромы" Франческо Грациани считает, что украинский нападающий "волков" Артем Довбик не вписался бы в схему Джан Пьеро Гасперини.

Напомним, главный тренер "Аталанты" является одним из кандидатов на замену Клаудио Раньери на аналогичной должности в "Роме".

"Если бы "Рома" сделала ставку на Гасперини, ей пришлось бы полностью перестроить свой футбол. Например, я не думаю, что Дибала был бы очень доволен идеальной расстановкой Гасперини. Но он был бы правильным тренером в правильном месте.

Довбик - неподходящий нападающий для футбола Гасперини. Он слишком статичный игрок", - цитирует Грациани Retesport.