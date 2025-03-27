Экс-форвард Ромы: Довбик - неподходящий нападающий для футбола Гасперини
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший форвард "Ромы" Франческо Грациани считает, что украинский нападающий "волков" Артем Довбик не вписался бы в схему Джан Пьеро Гасперини.
Напомним, главный тренер "Аталанты" является одним из кандидатов на замену Клаудио Раньери на аналогичной должности в "Роме".
"Если бы "Рома" сделала ставку на Гасперини, ей пришлось бы полностью перестроить свой футбол. Например, я не думаю, что Дибала был бы очень доволен идеальной расстановкой Гасперини. Но он был бы правильным тренером в правильном месте.
Довбик - неподходящий нападающий для футбола Гасперини. Он слишком статичный игрок", - цитирует Грациани Retesport.
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