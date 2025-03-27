Останется или нет? Луческу высказался о своем будущем в сборной Румынии

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу заявил, что в ближайшее время не покинет свою должность.

"Я не думаю об уходе, я привержен этому делу всем сердцем. Первый, кто хочет победить, - это я. Люди возлагают на меня свои надежды.

У меня есть 2 дня на подготовку команды к матчам сборных. Мне нелегко терять 6-7 игроков и при этом заставлять игроков чувствовать, что они самые сильные.

Мы - команда, которая может пройти квалификацию на чемпионат мира. Давайте прекратим этот наш пессимизм, наши кривляния и все такое. Давайте верить в них.

Я могу говорить, я могу критиковать, я могу привлекать внимание, я могу советовать. Я могу делать все то, что, по моему мнению, помогает им расти. На одних похвалах ничего не построишь. Можно привлечь внимание на что-то, но нельзя обидеть", - цитирует специалиста golazo.ro.