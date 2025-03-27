Реал нашел замену Лунину на случай, если украинец залишить клуб летом

Мадридский "Реал" нашел замену Андрею Лунину на случай, если он покинет клуб летом.

Как сообщает издание Football España, королевский клуб планирует подписать Кепу Аррисабалагу, если будет принято решение относительно продажи Андрея Лунина этим летом. Руководство "сливочных" готово выслушать предложения от других команд о своем 26-летнем вратаре и позволит ему уйти, если им поступит соответствующий запрос.

Напомним, что в сентябре прошлого года украинец подписал новое долгосрочное соглашение с королевским клубом до конца июня 2030 года. Однако агент футболиста Жорже Мендеш имеет договоренность о его возможном уходе.

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Прошлый сезон 30-летний Кепа Аррисбалага провел в "Реале" на правах аренды. В текущем сезоне испанский голкипер "Челси" арендован "Борнмутом". Его действующий контракт с "синими" действует до 2026 года, впрочем они могут его продать.

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Добавим, что в этом сезоне Андрей Лунин провел четыре "сухих" матча в 10 поединках за "Реал" во всех турнирах.