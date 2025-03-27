  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Реал нашел замену Лунину на случай, если украинец залишить клуб летом
В тренде

Реал нашел замену Лунину на случай, если украинец залишить клуб летом

Наши за границей
Обновлено

Неожиданный вариант

Реал нашел замену Лунину на случай, если украинец залишить клуб летом

Getty Images_

Новина українською

Мадридский "Реал" нашел замену Андрею Лунину на случай, если он покинет клуб летом.

Как сообщает издание Football España, королевский клуб планирует подписать Кепу Аррисабалагу, если будет принято решение относительно продажи Андрея Лунина этим летом. Руководство "сливочных" готово выслушать предложения от других команд о своем 26-летнем вратаре и позволит ему уйти, если им поступит соответствующий запрос.

Напомним, что в сентябре прошлого года украинец подписал новое долгосрочное соглашение с королевским клубом до конца июня 2030 года. Однако агент футболиста Жорже Мендеш имеет договоренность о его возможном уходе.

Читайте такжеШанс для Лунина? В Реале перед Леганесом не хотят рисковать здоровьем Куртуа

Прошлый сезон 30-летний Кепа Аррисбалага провел в "Реале" на правах аренды. В текущем сезоне испанский голкипер "Челси" арендован "Борнмутом". Его действующий контракт с "синими" действует до 2026 года, впрочем они могут его продать.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Андрей Лунин провел четыре "сухих" матча в 10 поединках за "Реал" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
"Всем нравился Коноплянка". Смоляков вспомнил свой период в Днепре
yellow-arrow
Итальянский тренер - о потенциале Довбика: Ему нужно дать время
yellow-arrow
Останется или нет? Луческу высказался о своем будущем в сборной Румынии
Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Борнмут Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football España
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости