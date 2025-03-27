Итальянский тренер - о потенциале Довбика: Ему нужно дать время
Тяжело сразу адаптироваться
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Бывший ассистент главных тренеров сборной Украины и "Днепра-1" Луиджи Ночентини высказался об игре форварда "Ромы" Артема Довбика.
"Я работал с Артемом в "Днепре-1", в Украине этот парень всегда был с огромным потенциалом. За несколько лет он перебрался из украинского чемпионата в итальянский, пройдя через Испанию. В Серии А всегда был акцент на тактике, оборонительной фазе уделяется больше, чем в Ла Лиге – украинцу нужно дать время.
Шевченко дал много советов Довбику, который может видеть ворота из любой точки поля. У него отличная левая нога, он силен в игре в воздухе, однако ему нужно улучшить игру без мяча, потому что он приехал из чемпионатов, где к этому не уделяют внимания.
Довбику нужно улучшить взаимодействие с товарищами по команде, но у него исключительный потенциал. Рим – важное место, где украинец может стать лидером, который поможет "Роме" достичь своих целей. Но сейчас еще слишком рано говорить, что он сможет сделать это немедленно.
Итальянские защитники — лучшие в Европе по чтению и анализу игры, поэтому Довбику еще предстоит привыкнуть к этой новой реальности", — сказал Ночентини.
В нынешнем сезоне Довбик записал на свой счет 15 забитых мячей и 2 ассиста в 38 матчах во всех турнирах.
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