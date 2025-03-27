"Всем нравился Коноплянка". Смоляков вспомнил свой период в Днепре
Народный кумир
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Защитник молодежной сборной Украины и "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков вспомнил времена своих выступлений в академии "Днепра".
- Ты рос в академии «Днепра» во время самых высоких достижений команды в Лиге Европы времен Рамоса и Маркевича. Там также звезд было много...
- Да, мы с ребятами подавали мячи на "Днепр-Арене" и восхищались игрой Коноплянки, Селезнева, Зозули, многих других - громких имен было достаточно. И на базе, когда уже стал немного взрослее, удавалось с ними всеми пересекаться, здороваться. Кто-то из футболистов мог спросить, как дела.
- Кто из них был твоим кумиром?
- В то время всем нравился Евгений Коноплянка. За ним все следили. Хотелось быть похожим на него.
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