"Всем нравился Коноплянка". Смоляков вспомнил свой период в Днепре

Защитник молодежной сборной Украины и "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков вспомнил времена своих выступлений в академии "Днепра".

- Ты рос в академии «Днепра» во время самых высоких достижений команды в Лиге Европы времен Рамоса и Маркевича. Там также звезд было много...

- Да, мы с ребятами подавали мячи на "Днепр-Арене" и восхищались игрой Коноплянки, Селезнева, Зозули, многих других - громких имен было достаточно. И на базе, когда уже стал немного взрослее, удавалось с ними всеми пересекаться, здороваться. Кто-то из футболистов мог спросить, как дела.

- Кто из них был твоим кумиром?

- В то время всем нравился Евгений Коноплянка. За ним все следили. Хотелось быть похожим на него.