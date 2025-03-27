  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Всем нравился Коноплянка". Смоляков вспомнил свой период в Днепре
В тренде

"Всем нравился Коноплянка". Смоляков вспомнил свой период в Днепре

Наши за границей

Народный кумир

"Всем нравился Коноплянка". Смоляков вспомнил свой период в Днепре

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник молодежной сборной Украины и "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков вспомнил времена своих выступлений в академии "Днепра".

- Ты рос в академии «Днепра» во время самых высоких достижений команды в Лиге Европы времен Рамоса и Маркевича. Там также звезд было много...

- Да, мы с ребятами подавали мячи на "Днепр-Арене" и восхищались игрой Коноплянки, Селезнева, Зозули, многих других - громких имен было достаточно. И на базе, когда уже стал немного взрослее, удавалось с ними всеми пересекаться, здороваться. Кто-то из футболистов мог спросить, как дела.

- Кто из них был твоим кумиром?

- В то время всем нравился Евгений Коноплянка. За ним все следили. Хотелось быть похожим на него.

Читайте такжеУкраинский игрок Лос-Анджелеса: Жиру часто спрашивает, кем работает Шевченко

По теме
yellow-arrow
Реал нашел замену Лунину на случай, если украинец залишить клуб летом
yellow-arrow
Итальянский тренер - о потенциале Довбика: Ему нужно дать время
yellow-arrow
Останется или нет? Луческу высказался о своем будущем в сборной Румынии
Роман Зозуля Евгений Коноплянка Евгений Селезнев Днепр Артем Смоляков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости