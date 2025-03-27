Зубков: Отец сказал: тебе придется выбирать - гимнастика или футбол

Бывший вингер донецкого "Шахтера" Александр Зубков, который этой зимой перешел в турецкий "Трабзонспор", рассказал о своих первых шагах в футболе.

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"Все было как обычно - мы брали мяч и играли на улице со многими другими детьми. Однажды ко мне пришел тренер и сказал: "У меня есть команда, если хочешь, приходи, я могу с тобой заниматься". Вот так и началась моя история: мне было всего 5-6 лет.

В то время я одновременно играл в футбол и занимался гимнастикой. Мне было около 7 лет, и я часто уходил с одной практики и шел на другую. Мне было очень тяжело физически, потому что я был еще маленьким ребенком.

Мой отец сказал мне: "Тебе придется сделать выбор. Ты пойдешь либо на гимнастику, либо на футбол". И я выбрал футбол. Понял, что ситуация серьезная, когда пришел в "Шахтер". Мне тогда было всего 12 лет", – вспомнил Зубков.