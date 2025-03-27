"С логистикой тяжеловато, пробки очень большие", - украинский защитник рассказал о жизни в Лос-Анджелесе

Украинский защитник Артем Смоляков, который этой зимой перешел из "Полесья" в "Лос-Анджелес", рассказал, как проходит его адаптация на новом месте жительства.

– Насколько удалось уже хотя бы изначально обосноваться на новом месте – в Лос-Анджелесе?

– Уже арендовал машину, нашел квартиру, помогли устроить все нюансы с документами. Так что бытовые моменты все решены, и могу сконцентрироваться на футбольных процессах.

– Лос-Анджелес, мягко говоря, немаленький город. Как у тебя с логистикой?

– Ой, да, с логистикой здесь тяжеловато. Пробки очень большие, и чтобы добраться по какой-нибудь мелочи, нужно не меньше часа ехать.

– Сколько времени отнимает путь на тренировку?

– Специально искал жилье в таком районе, чтобы добираться на тренировку было недалеко, потому что занятия у нас проводятся утром. Где-то минут 30 ехать, и здесь это считается совсем рядом. Нам указывают время, в которое должны прибыть на базу. Это либо до 9 утра, либо иногда после матчей на следующий день до 11 или 12 часов, в зависимости, сколько отыграл накануне. Завтракать игроки должны на базе.

– Как обстоят дела с английским языком?

– Пока учу сам, ведь трудно найти учителя, с которым совпал бы график с учетом часового пояса. Буду искать здесь репетитора, и в этом мне поможет клуб. Некоторыми языками я владею, ведь в Полесье у нас был учитель – раз в неделю мы занимались. Но, конечно, нужно учить язык на другом уровне.

– С прошлого года в МЛС играет Александр Сваток. Обращался к нему за советами перед переездом?

– Да, мы разговаривали, он подсказал мне некоторые моменты, за что я очень благодарен. А недавно наши команды играли между собой и удалось встретиться, выпить вместе кофе. Поддерживаем связь и с ним, и с Евгением Чеберко.