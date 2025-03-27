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Анчелотти сделал выбор. Журналист назвал кипера Реала, который сыграет в финале Кубка Испании

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Если, конечно, Реал туда выйдет

Анчелотти сделал выбор. Журналист назвал кипера Реала, который сыграет в финале Кубка Испании

Getty Images_

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти принял решение по вратарю, который сыграет в финале Кубка Испании 2024/25, если "сливочные" туда выйдут.

Как сообщает мадридский журналист Мелхор Руис, который считается приближенным к мадридскому клубу, Анчелотти планирует дать шанс сыграть Андрею Лунину как во втором полуфинале, так и в финале.

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Напомним, что в первом поединке полуфинала Кубка короля "Реал" обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 1:0, при этом Лунин вышел в стартовом составе. Второй матч состоится 1 апреля.

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Напомним, что в текущем сезоне украинский кипер провел за "Реал" 10 поединков, в которых пропустил 13 голов и 4 раза отыграл на ноль.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Опубликовал: Михаил Черныш
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