Анчелотти сделал выбор. Журналист назвал кипера Реала, который сыграет в финале Кубка Испании
Если, конечно, Реал туда выйдет
Getty Images_
Главный тренер "
Как сообщает мадридский журналист Мелхор Руис, который считается приближенным к мадридскому клубу, Анчелотти планирует дать шанс сыграть Андрею Лунину как во втором полуфинале, так и в финале.
Напомним, что в первом поединке полуфинала Кубка короля "Реал" обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 1:0, при этом Лунин вышел в стартовом составе. Второй матч состоится 1 апреля.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в текущем сезоне украинский кипер провел за "Реал" 10 поединков, в которых пропустил 13 голов и 4 раза отыграл на ноль.
Популярное сейчас
- Россия готовит весеннее наступление на две области - Зеленский
- Сборная Украины по футзалу забила 9 голов сопернику на старте отбора на Евро-2025
- Барселона – Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.03.2025
- Худобяк - о жизни на Кипре: Встаю везти детей в школу и вижу: сорван флаг у меня с машины
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы