В субботу Дженоа встретится с Ювентусом. Тренер генуэзцев четко сказал, сыграет ли Малиновский
В субботу Дженоа сыграет с Юве
Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 29 марта, "
Главный тренер генуэзцев Патрик Виера на пресс-конференции перед поединком рассказал о состоянии украинского полузащитника команды Руслана Малиновского.
"Руслан в порядке, готов играть. В последние месяцы он проделал огромную работу, вы могли видеть его качество, когда он играл. Это игрок, который может многое принести команде", – сказал Виера.
Напомним, что в матче прошлого тура с "Лечче" (2:1) Малиновский вышел в стартовом составе и отыграл 56 минут, отличившись двумя результативными передачами. Для него этот поединок стал вторым после восстановления тяжелой травмы, которую полузащитник получил 21 сентября 2024 года.
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