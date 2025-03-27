В субботу Дженоа встретится с Ювентусом. Тренер генуэзцев четко сказал, сыграет ли Малиновский

В субботу, 29 марта, " Дженоа " на выезде встретится с туринским "Ювентусом" в матче 30-го итальянского тура Серии А.

Главный тренер генуэзцев Патрик Виера на пресс-конференции перед поединком рассказал о состоянии украинского полузащитника команды Руслана Малиновского.

"Руслан в порядке, готов играть. В последние месяцы он проделал огромную работу, вы могли видеть его качество, когда он играл. Это игрок, который может многое принести команде", – сказал Виера.

Напомним, что в матче прошлого тура с "Лечче" (2:1) Малиновский вышел в стартовом составе и отыграл 56 минут, отличившись двумя результативными передачами. Для него этот поединок стал вторым после восстановления тяжелой травмы, которую полузащитник получил 21 сентября 2024 года.