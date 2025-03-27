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В субботу Дженоа встретится с Ювентусом. Тренер генуэзцев четко сказал, сыграет ли Малиновский

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В субботу Дженоа сыграет с Юве

В субботу Дженоа встретится с Ювентусом. Тренер генуэзцев четко сказал, сыграет ли Малиновский

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В субботу, 29 марта, "Дженоа" на выезде встретится с туринским "Ювентусом" в матче 30-го итальянского тура Серии А.

Главный тренер генуэзцев Патрик Виера на пресс-конференции перед поединком рассказал о состоянии украинского полузащитника команды Руслана Малиновского.

"Руслан в порядке, готов играть. В последние месяцы он проделал огромную работу, вы могли видеть его качество, когда он играл. Это игрок, который может многое принести команде", – сказал Виера.

Напомним, что в матче прошлого тура с "Лечче" (2:1) Малиновский вышел в стартовом составе и отыграл 56 минут, отличившись двумя результативными передачами. Для него этот поединок стал вторым после восстановления тяжелой травмы, которую полузащитник получил 21 сентября 2024 года.

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Ювентус (Турин) Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Михаил Черныш
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