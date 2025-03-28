Журналист: Зинченко мог уйти в январе. Но не поступило ни одного предложения, которое бы заставило обратить внимание
Канониры не прочь заработать на трансфере, но такой возможности не было
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Чарльз Уоттс поделился своими мыслями по поводу перспектив Александра Зинченко в “Арсенале”.
"Я не думаю, что он подпишет новый контракт. Не думаю, что "Арсенал" продлит его контракт. Я думаю, что они продадут его этим летом, если им поступит хорошее предложение. Но не удивлюсь, если решат, что он может остаться еще на один сезон и уйти бесплатно в конце следующего.
Он мог уйти в январе, они были открыты для его ухода. Но не поступило ни одного предложения, которое заставило бы их встать и обратить внимание. Они были рады, что он остался и продолжил играть”.
"Все зависит от того, что произойдет летом. Если кто-то придет с предложением, которое "Арсенал" признает соответствующим, они, вероятно, попытаются нажиться на нем и вернуть немного денег за инвестиции. Но если нет, я думаю, они будут рады, если он останется и станет важным членом команды в следующем году", – считает журналист.
В 2025 году украинец появлялся в восьми встречах "гуннеров" и отыграл 249 минут.
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