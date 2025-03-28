Журналист: Зинченко мог уйти в январе. Но не поступило ни одного предложения, которое бы заставило обратить внимание

Чарльз Уоттс поделился своими мыслями по поводу перспектив Александра Зинченко в “Арсенале”.

"Я не думаю, что он подпишет новый контракт. Не думаю, что "Арсенал" продлит его контракт. Я думаю, что они продадут его этим летом, если им поступит хорошее предложение. Но не удивлюсь, если решат, что он может остаться еще на один сезон и уйти бесплатно в конце следующего.

Он мог уйти в январе, они были открыты для его ухода. Но не поступило ни одного предложения, которое заставило бы их встать и обратить внимание. Они были рады, что он остался и продолжил играть”.