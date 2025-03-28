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Испанский журналист – о результативности Серлота: Сейчас о потерянном трансфере Довбика в Мадриде не жалеют

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Испанский журналист – о результативности Серлота: Сейчас о потерянном трансфере Довбика в Мадриде не жалеют

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Издание AS опубликовало аналитический материал, в котором сравнило статистические показатели Александра Серлота и Артема Довбика. Журналист Серхио Пикос в материале рассказывает, что "Атлетико" должен быть доволен выбором в пользу норвежского нападающего.

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Серлот забивает 0,77 гола за 90 минут, а Довбик – 0,48. В активе норвежца больше заработанных фолов и результативных действий. Форвард "матрасников" чаще пробивает по воротам, активнее выполняет ключевые передачи, интенсивнее действует в последней трети поля и забивает победные голы. В свою очередь, в пользу Довбика говорят другие цифры: украинец меньше теряет мяч и забивает больше первых голов.

"В "Атлетико" существовали внутренние сомнения относительно того, кто из этих двух нападающих будет лучше играть под руководством Симеоне. Сам тренер выделял способность норвежца играть спиной к собственным воротам в начале комбинаций как определяющий элемент. Битва за большее количество голов продолжается, но Серлот имеет качественное преимущество. Сейчас о потерянном трансфере Довбика в Мадриде не жалеют”, – пишет Пикос в своем материале.

Серлот на клубном уровне оформил 17 голевых действий в 39 матчах, у Артема – аналогичное количество в 38 встречах.

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Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Александр Серлот
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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MaximSK (Киев)
28.03.2025 в 07:35
Сорлот несмотря на то что достаточно много забивает, сидит в запасе в большинство матчей, в атаке выходят Альварес и Гризманн. Тоже самое бы ждало бы Довбика, надо стараться переходить в команду где будешь основным нападающим
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Комментарии 2
MaximSK (Киев)
28.03.2025 в 07:35
Сорлот несмотря на то что достаточно много забивает, сидит в запасе в большинство матчей, в атаке выходят Альварес и Гризманн. Тоже самое бы ждало бы Довбика, надо стараться переходить в команду где будешь основным нападающим
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Matachorros (Chicago)
28.03.2025 в 07:01
В Атлетико все счастливы что сдыхались Артёмку....этот идиот не отвечал на звонки Симеоне, по советам своего агента афериста. Это каким же бараном надо быть чтобы себя так вести.
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