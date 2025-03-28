"Очень хочет приехать". Турецкие СМИ рассказали о планах Лунина
Неожиданно
Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий журналист Якуп Чинар заявил, что украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин горит желанием перейти в "Галатасарай".
"Галатасарай" проводит проверку по ситуации с Луниным во время межнародной паузы. Украинец очень хочет приехать", - сказал он в эфире YouTube-канала Yeni Açık.
Контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до лета 2030 года.
Ранее
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Источник:Galatasaray TT Haber
Опубликовал: Александр Бураков
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