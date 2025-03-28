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Без Куртуа. Реал опубликовал заявку на матч против Леганеса

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Без Куртуа. Реал опубликовал заявку на матч против Леганеса

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" опубликовал официальную заявку на матч 29-го тура Ла Лиги против "Леганеса".

В список футболистов, которые будут готовиться к следующей игре, не попал 32-летний Тибо Куртуа. Ранее стало известно о том, что у бельгийского голкипера есть мышечное повреждение, полученное после первого матча со сборной Украины (3:1) в плей-офф Лиги наций. Зато место нашлось для Андрея Лунина, который, как ожидается, сыграет с первых минут.

Заметим, что ранее появлялась информация о том, что 26-летний украинец может сыграть во втором полуфинальном матче Кубка Испании против "Реал Сосьедада".

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Напомним, что матч между "Реалом" и "Леганесом" состоится в эту субботу, 29-го марта. Начало игры в 22:00.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Real Madrid CF
Опубликовал: Андрей Журба
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