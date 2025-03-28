Без Куртуа. Реал опубликовал заявку на матч против Леганеса
Похоже, что Лунин получит свой шанс
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" опубликовал официальную заявку на матч 29-го тура Ла Лиги против "Леганеса".
В список футболистов, которые будут готовиться к следующей игре, не попал 32-летний Тибо Куртуа. Ранее стало известно о том, что у бельгийского голкипера есть мышечное повреждение, полученное после первого матча со сборной Украины (3:1) в плей-офф Лиги наций. Зато место нашлось для Андрея Лунина, который, как ожидается, сыграет с первых минут.
????✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 28, 2025
???? @CDLeganes pic.twitter.com/dD6hPMPHDk
Заметим, что ранее появлялась информация о том, что 26-летний украинец может сыграть во втором полуфинальном матче Кубка Испании против "Реал Сосьедада".
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Напомним, что матч между "Реалом" и "Леганесом" состоится в эту субботу, 29-го марта. Начало игры в 22:00.
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