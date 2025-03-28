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А пока будет играть Лунин. Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа

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Тибо залечивает повреждение

А пока будет играть Лунин. Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа

Goal

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Главный тренер "Реала" Капло Анчелотти подтвердил, что основной голкипер команды Тибо Куртуа не сыграет в ближайшем матче против "Леганеса" из-за повреждения.

"У Куртуа небольшая проблема, но он вернется к тренировкам через несколько дней.

Также мы надеемся, что Дани Себальос и Ферлан Менди восстановятся до первого матча с "Арсеналом" в Лиге чемпионов", – сказал Анчелотти.

Таким образом, можно смело говорить, что в поединке с "Леганесом" место в воротах мадридской команды займет украинец Андрей Лунин.

Напомним, что матч "Реал" - "Леганес" состоится в субботу, 29 марта, и начнется в 22:00.

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Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
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