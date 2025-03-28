А пока будет играть Лунин. Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Тибо залечивает повреждение
Goal
Главный тренер "
"У Куртуа небольшая проблема, но он вернется к тренировкам через несколько дней.
Также мы надеемся, что Дани Себальос и Ферлан Менди восстановятся до первого матча с "Арсеналом" в Лиге чемпионов", – сказал Анчелотти.
Таким образом, можно смело говорить, что в поединке с "Леганесом" место в воротах мадридской команды займет украинец Андрей Лунин.
Напомним, что матч "Реал" - "Леганес" состоится в субботу, 29 марта, и начнется в 22:00.
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Источник:Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
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