А пока будет играть Лунин. Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа

Главный тренер " Реала " Капло Анчелотти подтвердил, что основной голкипер команды Тибо Куртуа не сыграет в ближайшем матче против "Леганеса" из-за повреждения.

"У Куртуа небольшая проблема, но он вернется к тренировкам через несколько дней.

Также мы надеемся, что Дани Себальос и Ферлан Менди восстановятся до первого матча с "Арсеналом" в Лиге чемпионов", – сказал Анчелотти.

Таким образом, можно смело говорить, что в поединке с "Леганесом" место в воротах мадридской команды займет украинец Андрей Лунин.

Напомним, что матч "Реал" - "Леганес" состоится в субботу, 29 марта, и начнется в 22:00.