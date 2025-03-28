"Пусть не волнуется", - экс-игрок Челси, который "погорел" на кокаине, обратился к Мудрику
Адриан Муту в свое время также был дисквалифицирован за употребление запрещенных препаратов
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Челси" Адриан Муту, который был в свое время дисквалифицирован за употребление кокаина, рассказал о своем пребывании в Лондоне и обратился к вингеру "синих" Михаилу Мудрику.
"Я был застигнут врасплох, потому что не привык к такой жизни. Я приехал в "Челси", когда в моей личной жизни было слишком много проблем, и я оказался втянутым в слишком много различных скандалов.
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Я не знаю, какие санкции грозят Михаилу Мудрику, но вижу, как он продолжает отстаивать свою невиновность. Единственное, что я могу ему посоветовать – сосредоточиться на своем возвращении. Пусть не волнуется и не забывает о том, каким был футболистом до своего отстранения", – сказал Муту.
Напомним, что в 2004 году Муту был дисквалифицирован на восемь месяцев за употребление кокаина. После этого "Челси" разорвал контракт с румынским нападающим.
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