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"Пусть не волнуется", - экс-игрок Челси, который "погорел" на кокаине, обратился к Мудрику

Наши за границей
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Адриан Муту в свое время также был дисквалифицирован за употребление запрещенных препаратов

"Пусть не волнуется", - экс-игрок Челси, который "погорел" на кокаине, обратился к Мудрику

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Челси" Адриан Муту, который был в свое время дисквалифицирован за употребление кокаина, рассказал о своем пребывании в Лондоне и обратился к вингеру "синих" Михаилу Мудрику.

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"Я был застигнут врасплох, потому что не привык к такой жизни. Я приехал в "Челси", когда в моей личной жизни было слишком много проблем, и я оказался втянутым в слишком много различных скандалов.

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Я не знаю, какие санкции грозят Михаилу Мудрику, но вижу, как он продолжает отстаивать свою невиновность. Единственное, что я могу ему посоветовать – сосредоточиться на своем возвращении. Пусть не волнуется и не забывает о том, каким был футболистом до своего отстранения", – сказал Муту.

Напомним, что в 2004 году Муту был дисквалифицирован на восемь месяцев за употребление кокаина. После этого "Челси" разорвал контракт с румынским нападающим.

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Адриан Муту Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
28.03.2025 в 19:59
За кокаїн 8 місяців, за хз що - 4 роки
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2
1
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
28.03.2025 в 19:59
За кокаїн 8 місяців, за хз що - 4 роки
Ответить
2
1

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