Очередной претендент. Лунин - в шорт-листе итальянского гранда
Милан пока так и не договорился по новому контракту с Меньяном
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский "
Впрочем, время идет, а стороны пока никак не могут договориться, в свете чего уход кипера по окончанию этого сезона видится все большей перспективой.
Учитывая сложные переговоры, миланский клуб стал составлять список киперов, которые могли бы стать потенциальной заменой Меньяну.
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Пока что в этом списке два футболиста - в частности, 23-летний француз Лукас Шевалье, который выступает за "Лилль". Он является приоритетным кандидатом, но не единственным.
Второй в списке – украинец Андрей Лунин. В пользу украинца говорит тот факт, что "Милан" и "Реал" на уровне клубов давно объединяют "дружеские" отношения, а игроки между клубами переходили часто и без особых проблем. Поэтому "Милану" будет относительно легко вести переговоры по Андрею.
Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел 10 поединков на клубном уровне, пропустив 13 голов и 4 раза сыграв "на ноль".
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