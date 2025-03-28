Несмотря на слухи. Выйдет ли Трубин на очередной матч Бенфики?
Бенфика играет матч чемпионата
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 24-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" Анатолия Трубина примет "Жил Висенте".
Читайте такжеТренер колеблется с выбором. Трубин может не выйти в старте Бенфики на следующий матч чемпионата
Матч начнется в 22:15 и уже известны стартовые составы команд. Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе совей команды.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ранее была информация, что главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже колеблется с выбором основного вратаря на матч, так как Трубин в последнее время не впечатляет надежностью.
???? JÁ HÁ ????????????????! #GVFCSLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/1Zf0ZaC1wW— SL Benfica (@SLBenfica) March 28, 2025
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В Кремле заявили, что РФ может выйти из "энергетического перемирия"
- Разрушить гегемонию грандов. Почему УПЛ только выиграет от чемпионства Александрии
- Чисора отреагировал на решение IBF по бою против Дюбуа
- Журналист: Зинченко держится за бренд Арсенала, за Лондон и хороший контракт
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000