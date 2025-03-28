Несмотря на слухи. Выйдет ли Трубин на очередной матч Бенфики?

В матче 24-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" Анатолия Трубина примет "Жил Висенте".

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Матч начнется в 22:15 и уже известны стартовые составы команд. Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе совей команды.

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Ранее была информация, что главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже колеблется с выбором основного вратаря на матч, так как Трубин в последнее время не впечатляет надежностью.