Дебютный гол украинца принес победу немецкой команде из 4-го дивизиона
Футболист вывел коллектив вперед
Фото - Getty Images
Украинский защитник Иван Ермачков впервые отличился в составе берлинской "Виктории", выступающей в Региональной лиге (Северный Восток).
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19-летний защитник отозвался на подачу с углового, пробив грудью, и отправил мяч в ворота "Карл Цейс Йены". Он забил при счете 2:2 через несколько минут после того, как "Виктория" осталась в меньшинстве. К завершению основного времени берлинский клуб поставил точку – 4:2.
Коллектив Ермачкова одержал вторую победу подряд и поднялся на 13-ю строчку, оторвавшись от зоны вылета на 6 баллов. В Третью лигу выйдет только команда, которая финиширует первой.
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