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Дебютный гол украинца принес победу немецкой команде из 4-го дивизиона

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Футболист вывел коллектив вперед

Дебютный гол украинца принес победу немецкой команде из 4-го дивизиона

Фото - Getty Images

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Украинский защитник Иван Ермачков впервые отличился в составе берлинской "Виктории", выступающей в Региональной лиге (Северный Восток).

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19-летний защитник отозвался на подачу с углового, пробив грудью, и отправил мяч в ворота "Карл Цейс Йены". Он забил при счете 2:2 через несколько минут после того, как "Виктория" осталась в меньшинстве. К завершению основного времени берлинский клуб поставил точку – 4:2.

Коллектив Ермачкова одержал вторую победу подряд и поднялся на 13-ю строчку, оторвавшись от зоны вылета на 6 баллов. В Третью лигу выйдет только команда, которая финиширует первой.

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Источник:
Legioners.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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