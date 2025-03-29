Почти без работы для Трубина. Жил Висенте - Бенфика - 0:3. Видео голов и обзор матча
Уверенно и в обороне, и в атаке
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" одержала крупную победу над "Жил Висенте" в 24-м туре португальской Примейры.
Забивали за "орлов" Фредрик Эурснес, Андреа Белотти и Анхель Ди Мария (с пенальти).
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По воротам Анатолия Трубина "Жил Висенте" нанес семь ударов (два из них в створ), но пробить украинского голкипера хозяевам поля не удалось.
Благодаря набранным трем очкам "Бенфика" сравнялась с лидером турнирной таблицы "Спортингом".
Чемпионат Португалии. 24-й тур.
Барселуш. "Сидаде де Барселуш".
"Жил Висенте" – "Бенфика" – 0:3
Голы: Аурснес, 22, Белотти, 51, Ди Мария, 90+7 (пен)
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