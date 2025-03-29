Почти без работы для Трубина. Жил Висенте - Бенфика - 0:3. Видео голов и обзор матча

"Бенфика" одержала крупную победу над "Жил Висенте" в 24-м туре португальской Примейры.

Забивали за "орлов" Фредрик Эурснес, Андреа Белотти и Анхель Ди Мария (с пенальти).

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По воротам Анатолия Трубина "Жил Висенте" нанес семь ударов (два из них в створ), но пробить украинского голкипера хозяевам поля не удалось.

Благодаря набранным трем очкам "Бенфика" сравнялась с лидером турнирной таблицы "Спортингом".

Чемпионат Португалии. 24-й тур.

Барселуш. "Сидаде де Барселуш".

"Жил Висенте" – "Бенфика" – 0:3

Голы: Аурснес, 22, Белотти, 51, Ди Мария, 90+7 (пен)