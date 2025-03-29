"Надо уважать страну, где ты родился". Кварцяный прокомментировал скандал со Степановым
Дал несколько советов
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Известный украинский тренер Виталий Кварцяный прокомментировал
"Пусть тренерский штаб сборной садится на самолет и летит в Германию. Гордыню надо отставить на второе место. Там встретятся с Артемом и его семьей и все обсудят.
С Артемом надо говорить на равных, а не свысока. Футболисты любят, когда с ними общаются на равных. А Степанов в свою очередь должен воспринять разговор серьезно и с уважением к тренерскому штабу.
Артем, прежде всего, надо быть преданным своей родине и уважать страну, где ты родился. Нужно защищать честь украинского футбола. Я горжусь, что Артем из Луцка, как и его отец, но он еще не состоялся как футболист, для этого надо много работать. Я желаю ему только самого лучшего и не сбавлять обороты. Интересно будет посмотреть, как сложится его судьба", - считает Кварцяный.
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