  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Надо уважать страну, где ты родился". Кварцяный прокомментировал скандал со Степановым
В тренде

"Надо уважать страну, где ты родился". Кварцяный прокомментировал скандал со Степановым

Наши за границей
Обновлено

Дал несколько советов

"Надо уважать страну, где ты родился". Кварцяный прокомментировал скандал со Степановым

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный прокомментировал решение нападающего "Байера" Артема Степанова отказаться приезжать в сборную U-20.

"Пусть тренерский штаб сборной садится на самолет и летит в Германию. Гордыню надо отставить на второе место. Там встретятся с Артемом и его семьей и все обсудят.

С Артемом надо говорить на равных, а не свысока. Футболисты любят, когда с ними общаются на равных. А Степанов в свою очередь должен воспринять разговор серьезно и с уважением к тренерскому штабу.

Артем, прежде всего, надо быть преданным своей родине и уважать страну, где ты родился. Нужно защищать честь украинского футбола. Я горжусь, что Артем из Луцка, как и его отец, но он еще не состоялся как футболист, для этого надо много работать. Я желаю ему только самого лучшего и не сбавлять обороты. Интересно будет посмотреть, как сложится его судьба", - считает Кварцяный.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По теме
yellow-arrow
Почти без работы для Трубина. Жил Висенте - Бенфика - 0:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Дебютный гол украинца принес победу немецкой команде из 4-го дивизиона
yellow-arrow
Бенфика обыграла Жил Висенте: оценки Трубина за матч
Виталий Кварцяный Украина U-20 Артем Степанов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости