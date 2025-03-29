Украинский легионер Карабаха забил через минуту после выхода на замену
Добил соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
"Карабах" разгромил "Туран-Товуз" в выездном матче 28-го тура чемпионата Азербайджана со счетом 4:1.
Украинский вингер гостей Алексей Кащук вышел на поле с замены на 90-й минуте, и уже на 90+1 поставил точку в поединке забитым мячом.
Этот гол стал для 24-летнего Кащука 6-м в текущем сезоне в 28-и играх во всех турнирах.
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Премьер-лига Азербайджана. 28-й тур.
"Туран-Товуз" - "Карабах" 1:4
Голы: Алькантара 30 - Кади 16 (пен.), 84, Ахундзаде 32, Кащук 90+1
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