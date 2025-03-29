"Куртуа - один из лучших вратарей в мире, но Лунин...". Тренер Леганеса отметил украинца перед очным матчем

Главный тренер "Леганеса" Борха Хименес дал комментарий перед поединком 29-го тура чемпионата Испании против "Реала", в котором с положительной стороны отметил украинского голкипера "сливочных" Андрея Лунина.

"Я думаю, что Куртуа - один из лучших вратарей в мире, но Лунин очень хорошо проявил себя в прошлом году, и он выступает за свою страну на международном уровне. Я думаю, что это два отличных голкипера, как и все игроки этих команд. Это не та потеря, которая будет заметна.

Мы подходим к матчу в хорошей форме, зная, что наши победные и проигрышные серии были очень похожи на протяжении всего года. В конце концов, когда ты оказываешься в числе команд, находящихся на дне, у тебя накапливаются игры без побед. Это очень распространенное явление.

Мы сыграем на "Бернабеу", где "Реал" обычно доминирует. Но мы играем с ними уже в третий раз в этом сезоне, и особенно к успеху мы были близки в последнем поединке Кубка.

А что касается возможности остаться в Ла Лиге, то это то, за что мы боремся, это наша главная цель, и мы очень сосредоточены на ней", - цитирует Хименеса Deporteson.