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"Это то, по чему скучаешь". Трубин отреагировал на победу Бенфики

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"Это то, по чему скучаешь". Трубин отреагировал на победу Бенфики

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин оценил крупную победу своей команды над "Жил Висенте" (3:0) в 24-м туре чемпионата Португалии.

"Это то, по чему скучаешь даже после небольшого перерыва. Игра. Эмоции. Победа", – написал Трубин в Instagram.

В турнирной таблице Примейры "Бенфика" занимает второе место, уступая "Спортингу" по дополнительным показателям.

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Бенфика (Лиссабон) Жил Висенте (Барселуш) Примейра Анатолий Трубин
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