"Это то, по чему скучаешь". Трубин отреагировал на победу Бенфики
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин оценил крупную победу своей команды над "Жил Висенте" (3:0) в 24-м туре чемпионата Португалии.
"Это то, по чему скучаешь даже после небольшого перерыва. Игра. Эмоции. Победа", – написал Трубин в Instagram.
В турнирной таблице Примейры "Бенфика" занимает второе место, уступая "Спортингу" по дополнительным показателям.
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