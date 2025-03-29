"Это то, по чему скучаешь". Трубин отреагировал на победу Бенфики

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин оценил крупную победу своей команды над "Жил Висенте" (3:0) в 24-м туре чемпионата Португалии.

"Это то, по чему скучаешь даже после небольшого перерыва. Игра. Эмоции. Победа", – написал Трубин в Instagram.

В турнирной таблице Примейры "Бенфика" занимает второе место, уступая "Спортингу" по дополнительным показателям.



Читайте такжеПочти без работы для Трубина. Жил Висенте - Бенфика - 0:3. Видео голов и обзор матча