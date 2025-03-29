Сделка. Мудрик может оказаться в топ-клубе Испании

Лондонский "Челси" стремится усилить оборону центрбеком "Севильи" Лоиком Баде. Клуб готов предложить 30 млн епро и одного из своих игроков.

Как сообщает Fichajes.net, футболистами на обмен могут стать Трево Чалоба или Михаил Мудрик. Напомним, украинец сейчас отстранен от соревнований из-за допингового скандала.

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В текущем сезоне Мудрик успел провести за "Челси" 15 матчей, забить 3 гола и отдать 5 результативных передач.