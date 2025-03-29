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Сделка. Мудрик может оказаться в топ-клубе Испании

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Сделка. Мудрик может оказаться в топ-клубе Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" стремится усилить оборону центрбеком "Севильи" Лоиком Баде. Клуб готов предложить 30 млн епро и одного из своих игроков.

Как сообщает Fichajes.net, футболистами на обмен могут стать Трево Чалоба или Михаил Мудрик. Напомним, украинец сейчас отстранен от соревнований из-за допингового скандала.

Читайте такжеКлуб Ла Лиги хотел бы арендовать Мудрика, если его оправдают в допинговом деле

В текущем сезоне Мудрик успел провести за "Челси" 15 матчей, забить 3 гола и отдать 5 результативных передач.

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Челси (Лондон) Севилья Михаил Мудрик
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Источник:
www.fichajes.net
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
29.03.2025 в 13:08
Я так вижу этот бред , приходится выдумывать специально чтобы хоть как то заполнить новостную ленту.
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2
1
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
29.03.2025 в 13:08
Я так вижу этот бред , приходится выдумывать специально чтобы хоть как то заполнить новостную ленту.
Ответить
2
1

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