Сделка. Мудрик может оказаться в топ-клубе Испании
В рамках обмена
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" стремится усилить оборону центрбеком "Севильи" Лоиком Баде. Клуб готов предложить 30 млн епро и одного из своих игроков.
Как сообщает Fichajes.net, футболистами на обмен могут стать Трево Чалоба или Михаил Мудрик. Напомним, украинец сейчас отстранен от соревнований из-за допингового скандала.
В текущем сезоне Мудрик успел провести за "Челси" 15 матчей, забить 3 гола и отдать 5 результативных передач.
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Источник:www.fichajes.net
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Matachorros (Chicago)
29.03.2025 в 13:08
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