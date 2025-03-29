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"При правильном подходе может превзойти Холанда". Кварцяный оценил перспективы украинского футболиста

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"При правильном подходе может превзойти Холанда". Кварцяный оценил перспективы украинского футболиста

Фото: bayer04fussball

Новина українською

Бывший наставник луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный считает, что украинский нападающий леверкузенского "Байера" Артем Степанов имеет огромный потенциал.

"Антропометрия у него отличная, он высокий и быстрый. При этом очень хорошо владеет мячом и классно открывается, как для своего роста. Могу сказать, что Артем будет динамичнее отца. У него рост 193, а у отца - 190, но Артем быстрее. Также он не склонен к травматизму, не рыхлый, а атлет, что также очень важно.

Такого игрока отнюдь не надо отпускать. У него интересная манера игры, движения, нацеленность на ворота, работа с мячом. Если он еще улучшит свой дриблинг, то это будет машина. Из того, что я видел, Артем должен стать офигенным футболистом, который в перспективе стоить больших денег.

Из него вполне может вырасти звезда мирового футбола.

Сможет ли он в будущем превзойти Холанда? Трудно сказать, но при правильном подходе это может произойти. Они оба - финишеры и похожи по манере игры, но есть и различия. Из того, что я видел, Степанов почти не финтит, но, может, это тренеры запрещали ему дриблинг, я же этого не знаю. Я бы ему позволял всех обыгрывать, пусть бы даже мяч терял, но это нужно для уверенности.

Я Холанда увидел в 17 лет в "Зальцбурге" и сказал, что это будет топ-футболист. О Степанове я могу сказать то же самое.

Степанова уже давно надо было забрать с потрохами и документами. Поговорить и договориться - что он игрок сборной Украины. Чтобы не было никаких финтов с его стороны. Это все надо было сделать документально и забыть об этой истории.

Его надо раскручивать в плане игры, а не рекламы, потому что у нас футболистов чаще всего только пиарят, а как доходит до игры, то, кроме походки, ничего не видно. Надо отдалить его от родственников, чтобы он сам принимал решения, потому что, насколько я знаю, в семье Артема все решает не он, не папа, а мама", - сказал Кварцяный.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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