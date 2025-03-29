Плимуту придется сражаться без Таловерова. Команда будет играть против Уотфорда
Посмотрим, как сыграют
Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров не попал в состав команды на матч 39-го тура Чемпионшипа против "Уотфорда".
Защитник продолжает восстанавливаться от травмы.
Напомним, Таловеров выступает за "Плимут" с января этого года. Успел отыграть за команду 11 матчей и забить 2 гола.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Плімут
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько оккупантов уничтожили за минувшие сутки?
- "В площади ворот не разрешается...". Судейский эксперт заявил об ошибке лучшего арбитра Украины в одном из матчей УПЛ
- Камбэк Ракицкого в УПЛ, Бразилия без тренера и травма Куртуа. Главные новости за 28 марта
- Украинский легионер английского клуба выбыл до конца сезона
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
150 000
3На сайт
100 000
4На сайт
5 000