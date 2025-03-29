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Плимуту придется сражаться без Таловерова. Команда будет играть против Уотфорда

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Плимуту придется сражаться без Таловерова. Команда будет играть против Уотфорда

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Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров не попал в состав команды на матч 39-го тура Чемпионшипа против "Уотфорда".

Защитник продолжает восстанавливаться от травмы.

Напомним, Таловеров выступает за "Плимут" с января этого года. Успел отыграть за команду 11 матчей и забить 2 гола.

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Плимут Аргайл Максим Таловеров
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Источник:
Плімут
Опубликовал: Виктор Иванчук
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