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Трабзонспор будет играть против прямого конкурента. Известно, есть ли в стартовом составе украинцы

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У одного из них травма

Трабзонспор будет играть против прямого конкурента. Известно, есть ли в стартовом составе украинцы

instagram.com/trabzonspor

Новина українською

Украинский полузащитник Александр Зубков попал в стартовый состав "Трабзонспора" на матч 29-го тура чемпионата Турции против "Гезтепе". В запасе оказался нападающий Даниил Сикан. Еще один украинец, защитник Арсений Батагов, пока травмирован.

Команда парней сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице (35 очков), а их соперник - 7-е (37 очков).

Поединок 29-го тура Суперлиги Турции "Трабзонспор" - "Гезтепе" начнется в 15:00 по киевскому времени.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан
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Источник:
Трабзонспор
Опубликовал: Виктор Иванчук
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