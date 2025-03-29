Трабзонспор будет играть против прямого конкурента. Известно, есть ли в стартовом составе украинцы
У одного из них травма
instagram.com/trabzonspor
Украинский полузащитник Александр Зубков попал в стартовый состав "Трабзонспора" на матч 29-го тура чемпионата Турции против "Гезтепе". В запасе оказался нападающий Даниил Сикан. Еще один украинец, защитник Арсений Батагов, пока травмирован.
Команда парней сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице (35 очков), а их соперник - 7-е (37 очков).
Поединок 29-го тура Суперлиги Турции "Трабзонспор" - "Гезтепе" начнется в 15:00 по киевскому времени.
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Источник:Трабзонспор
Опубликовал: Виктор Иванчук
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