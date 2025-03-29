Встреча против любимой команды. Выйдет ли Малиновский в старте на матч с Ювентусом?

В поединке 30-го тура чемпионата Италии "Ювентус" дома примет "Дженоа". Украинец Руслан Малиновский не попал в стартовый состав генуэзцев.

В предыдущем матче – против “Лечче” – он вышел в старте, провел на поле 56 минут и записал в свой актив два ассиста. В общем, после тяжелой травмы Малиновский провел уже два поединка.

“Ювентус” перед этим матчем находится на пятой позиции в Серии А, “Дженоа” идет на 12 месте. Разрыв между командами составляет 17 зачетных пунктов.

Отметим, что в ворота "Ювентуса" Малиновский забил четыре гола в восьми матчах. Больше он не отмечался ни против одной команды.

Встреча начнется в 19:00.