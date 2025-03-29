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Три украинца в старте. Лехия Гданськ показала стартовый состав на матч против Ягеллонии

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Матч начался в 18:30 по киевскому времени

Три украинца в старте. Лехия Гданськ показала стартовый состав на матч против Ягеллонии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лехия Гданськ" показала стартовый состав на матч против "Ягеллонии".

С первых минут вышли вратарь Богдан Сарнавский, полузащитник Максим Хлан и нападающий Богдан Вьюнник.

Также на скамейке остались Иван Желижко и арендованный из "Динамо" Антон Царенко.

Перед матчем "Лехия Гданськ" пребывала в зоне вылета на 17-м место, набрав 22 балла. До спасительного 15-го места не хватает двух баллов. "Ягеллония" - вторая с 51-м баллом.

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После первого тайма "Лехия Гданськ" и "Ягеллония" голов не забивали.

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Лехия (Гданьск) Ягеллония (Польша)
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Источник:
Lechia Gdansk
Опубликовал: Владислав Прийменко
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