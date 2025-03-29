Три украинца в старте. Лехия Гданськ показала стартовый состав на матч против Ягеллонии
Матч начался в 18:30 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лехия Гданськ" показала стартовый состав на матч против "Ягеллонии".
С первых минут вышли вратарь Богдан Сарнавский, полузащитник Максим Хлан и нападающий Богдан Вьюнник.
Также на скамейке остались Иван Желижко и арендованный из "Динамо" Антон Царенко.
???? ????????????????????????— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) March 29, 2025
Tak wygląda nasz wyjściowy skład na mecz z Jagiellonią ⚽
Zaczynamy o 17:30! ⌚️#LGDJAG ???? | #12TysięcyNaLechię pic.twitter.com/jDlyOG2R8a
Перед матчем "Лехия Гданськ" пребывала в зоне вылета на 17-м место, набрав 22 балла. До спасительного 15-го места не хватает двух баллов. "Ягеллония" - вторая с 51-м баллом.
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После первого тайма "Лехия Гданськ" и "Ягеллония" голов не забивали.
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