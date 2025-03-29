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Склоняется. Бывший конкурент насыпал Лунину комплиментов

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Склоняется. Бывший конкурент насыпал Лунину комплиментов

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Бывший вратарь "Овьедо" Нерео Шампань рассказал, что думает об украинском голкипере Андрее Лунине, с которым он в свое время играл в испанском клубе.

"Это профессионал до мозга костей. Он приехал к нам, не имея опыта, но с желанием быть вратарем «Реала». И он доказал, что был прав. Он также помог мне вырасти. После тренировок он всегда любил остаться и поработать дополнительно. И мы работали вместе с Серхио Сегурой и Альфонсо Эрреро. И несмотря на то, что я был замкнутым парнем, мы поддерживали связь и после этого. Мы хорошо сплотились, и это помогло нам тогда не вылететь в дивизион ниже.

Время от времени я все еще отправляю ему сообщения, поздравляю его... но пишу очень мало. Я - большой поклонник своих коллег, но стараюсь не беспокоить их сообщениями. Я не удивлен его выступлениями в прошлом сезоне. Он готовился к этому моменту. Если кто-то будет работать так, как это делал он, то будут все шансы и у него достичь успеха.

И дела у него будут идти все лучше и лучше, потому что он будет набираться опыта в большом клубе, где он конкурирует с одним из лучших вратарей мира Тито Куртуа. Если находишься рядом с ним и учишься у него, это позволяет тебе расти.

Лунин - еще молодой, у него впереди еще много времени, и он силен духом. Я уверен, что в конечном итоге он будет играть много. Все, кто находится в "Реале" и чувствует себя комфортно, будут стараться остаться, потому что это один из крупнейших клубов в мире", - сказал Шампань.

Лунин сыграл за "Овьедо" 20 матчей. В его пассиве 20 пропущенных мячей, однако и 6 матчей "на ноль".

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Реал (Мадрид) Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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Источник:
as.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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