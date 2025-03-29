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Забарный ли Хейсен? Кепа выбрал центрального защитника Борнмута с большими перспективами

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Непростой выбор

Забарный ли Хейсен? Кепа выбрал центрального защитника Борнмута с большими перспективами

Фото: https://twitter.com/realmadrid?

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Кепа Аррисабалага считает, что у Дина Хейсена будет лучшее будущее.

"Я выберу Дина. Возможно, потому, что он самый молодой и он очень хорошо играет. В начале сезона у него не было ни одной сыгранной минуты на поле, но потом он влился в команду и сейчас играет действительно хорошо".

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"Ему всего 19, и он играет в АПЛ на самом высоком уровне. Я думаю, что у них обоих большое будущее, но я все же выберу Хейсена", – заявил кипер.

Дин присоединился к "вишням" летом из "Ювентуса" за 15,2 млн евро.

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Борнмут Кепа Аррисабалага Илья Забарный Дин Хейсен
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Источник:
Брутальний Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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