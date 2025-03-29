Лунин стал ключевым лицом матча Реал - Леганес. Мадридцы объявили стартовый состав

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин попал в стартовый состав команды на матч 29-го тура Ла Лиги против "Леганеса".

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Вратарь даже стал украшением обложки старта, которую опубликовала пресс-служба мадридцев.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, Лунин в сезоне 2018/19 годов выступал за "Леганес". Он провел за эту команду 7 матчей.