Гол Вьюнника приносит победу Лехии над второй командой Экстраклясы. Оценки украинцев

В 26 туре чемпионата Польши "Лехия" дома обыграла "Ягеллонию" (1:0). Единственный мяч во встрече забил Богдан Вьюнник на 65-й минуте. Благодаря этой виктории команда временно покинула зону вылета и поднялась на 15-ю позицию (24 очка). 4 апреля коллектив поедет в Лодзь, чтобы сыграть против "Видзева".

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Статистические порталы SofaScore и FlashScore оценили выступление Богдана на 7,6 и 7,8 пунктов. Больше всех среди игроков обоих клубов получил только его партнер по команде Элиас Ольссон. Также в основе вышли Богдан Сарнавский (7,1 / 6,7) и Максим Хлань (6,8 / 7,1).

Антон Царенко появился на поле уже на 85-й минуте.