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Рома опубликовала старт на игру против Лечче. Выйдет ли Довбик снова в основе?

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До зоны Лиги конференций – всего 2 балла

Рома опубликовала старт на игру против Лечче. Выйдет ли Довбик снова в основе?

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 30-м туре Серии А "джаллоросси" сыграют в гостях у "Лечче". "Капитолини" одержали 6 побед подряд в национальном первенстве и планируют продолжить успешную серию, чтобы претендовать на место в еврокубках.

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Наставник "волков" Клаудио Раньери определился со стартовым составом, который выйдет с первых минут на поле "Виа дель Маре".

Украинский форвард Артем Довбик также оказался в основе. В текущем чемпионате экс-нападающий "Жироны" провел 25 встреч, забил 10 голов и отдал 2 ассиста. В первом круге "желто-красные" разгромили "Лечче" в столице со счетом 4:1.

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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Александр Симченко
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