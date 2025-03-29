Рома опубликовала старт на игру против Лечче. Выйдет ли Довбик снова в основе?

В 30-м туре Серии А "джаллоросси" сыграют в гостях у "Лечче". "Капитолини" одержали 6 побед подряд в национальном первенстве и планируют продолжить успешную серию, чтобы претендовать на место в еврокубках.

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Наставник "волков" Клаудио Раньери определился со стартовым составом, который выйдет с первых минут на поле "Виа дель Маре".

Украинский форвард Артем Довбик также оказался в основе. В текущем чемпионате экс-нападающий "Жироны" провел 25 встреч, забил 10 голов и отдал 2 ассиста. В первом круге "желто-красные" разгромили "Лечче" в столице со счетом 4:1.