Рома опубликовала старт на игру против Лечче. Выйдет ли Довбик снова в основе?
До зоны Лиги конференций – всего 2 балла
Getty Images / Global Images Ukraine
В 30-м туре Серии А "джаллоросси" сыграют в гостях у "Лечче". "Капитолини" одержали 6 побед подряд в национальном первенстве и планируют продолжить успешную серию, чтобы претендовать на место в еврокубках.
Наставник "волков" Клаудио Раньери определился со стартовым составом, который выйдет с первых минут на поле "Виа дель Маре".
???? La nostra formazione per #LecceRoma!— AS Roma (@OfficialASRoma) March 29, 2025
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/wVqa4oXXJH
Украинский форвард Артем Довбик также оказался в основе. В текущем чемпионате экс-нападающий "Жироны" провел 25 встреч, забил 10 голов и отдал 2 ассиста. В первом круге "желто-красные" разгромили "Лечче" в столице со счетом 4:1.
Популярное сейчас
- Все лидеры забирают свое. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Россия готовит новое масштабное наступление на Украину - АР
- "Россия насмехается над миротворческими усилиями мира". Зеленский - о массированной атаке на Украину
- А пока будет играть Лунин. Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО