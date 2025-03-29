Малиновский – один из лучших в составе Дженоа в матче против Ювентуса. Оценки украинца

В 30-м туре Серии А "Дженоа" в Турине уступила "Ювентусу" (0:1). Руслан Малиновский вышел на поле на 71-й минуте и почти сразу получил желтую карточку за грубое нарушение правил.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,4 и 6,9 баллов. Это одни из лучших показателей "грифонов" в этой встрече. Футболист осуществил 18 касаний, отдал 1 ключевой пас и 73% точных передач, сделал 1 точный навес, нанес 1 удар в створ.

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В трех эпизодах Руслан выиграл борьбу за позицию, 1 раз нарушил правила и столько же фолили на нем, а в одном моменте удачно применил дриблинг.