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Лунин в воротах - защитники играть не хотят. Леганес забил украинцу дважды в первом тайме

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Лунин в воротах - защитники играть не хотят. Леганес забил украинцу дважды в первом тайме

Getty Images/Global Images Ukraine

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Продолжается матч 29-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Леганесом". На 32-й минуте счет открыл Килиан Мбаппе. Он забил паненкой с пенальти.

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Однако уже на 34-й минуте гости сумели сравнять счет. Мяч оказался у ног Диего Гарсии, и оставалось его переправить в пустые ворота. Перед этим был рикошет от Лукаса Васкеса.

На 41-й минуте счет в пользу "Леганеса" удвоил Дани Раба, замкнув передачу Родригеса. Защитники "Реала" не уследили ни за одним из них.

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Напомним, что ворота мадридцев в сегодняшнем матче защищает Андрей Лунин. "Леганес" сумел отличиться с с первых двух своих ударов в створ ворот.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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