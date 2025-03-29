2 пропущенных мяча. Лунин получил оценки за матч с Леганесом

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин принял участие в матче 29-го тура Ла Лиги против "Леганеса" (3:2). Он отыграл все 90 минут.

Андрей пропустил 2 гола из 4-х ударов соперника в створ ворот. Также имел 2 сейва, 12 точных передач из 12-ти и 1 вынос мяча.

Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore поставили украинцу посредственные оценки - 6,1 и 6,8 соответственно.