2 пропущенных мяча. Лунин получил оценки за матч с Леганесом
Есть претензии к голкиперу?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин принял участие в матче 29-го тура Ла Лиги против "Леганеса" (3:2). Он отыграл все 90 минут.
Андрей пропустил 2 гола из 4-х ударов соперника в створ ворот. Также имел 2 сейва, 12 точных передач из 12-ти и 1 вынос мяча.
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Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore поставили украинцу посредственные оценки - 6,1 и 6,8 соответственно.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.03.2025 в 00:48
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