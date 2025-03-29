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2 пропущенных мяча. Лунин получил оценки за матч с Леганесом

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2 пропущенных мяча. Лунин получил оценки за матч с Леганесом

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин принял участие в матче 29-го тура Ла Лиги против "Леганеса" (3:2). Он отыграл все 90 минут.

Андрей пропустил 2 гола из 4-х ударов соперника в створ ворот. Также имел 2 сейва, 12 точных передач из 12-ти и 1 вынос мяча.

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Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore поставили украинцу посредственные оценки - 6,1 и 6,8 соответственно.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.03.2025 в 00:48
Криворукий. Пустое место по сравнению с носатым.
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.03.2025 в 00:48
Криворукий. Пустое место по сравнению с носатым.
Ответить
0
0

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