Довбик в топ-3 игроков Ромы в поединке с Лечче. Оценки за матч
Украинец снова дарит джаллоросси 3 балла
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 30-м туре итальянского первенства гол Артема Довбика принес важную победу "Ромы" в гостевом поединке против "Лечче". Форвард вышел в стартовом составе и на 84-й минуте покинул поле, незадолго до этого отличившись единственным мячом в поединке.
Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили выступление украинца на 7,4 балла. Нападающий нанес три удара в створ, однажды пробил мимо ворот, а еще одну попытку заблокировали. Артем осуществил 28 касаний, 86% точных пасов, 1 ключевую передачу, 10 раз терял мяч.
Также Довбик нарушил правила в одном эпизоде, однажды попал в офсайд и еще в одном моменте успешно использовал дриблинг.
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