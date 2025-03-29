Довбик забивает поздний гол Лечче
Наконец-то волки открыли счет
Getty Images/Global Images Ukraine
В 30-м туре "джаллоросси" играют на выезде с "Лечче". Большую часть встречи на табло отображались ноли. В середине второго тайма столичный клуб мог установить преимущество, но взятие ворот от Джанлуки Манчини отменили из-за офсайда.
На 80-й минуте Артем Довбик вывел "капитолини" вперед. Форвард принял мяч на углу штрафной, технически расшатал защитника и неотразимо для голкипера пробил в ближний угол.
Это уже 11-й гол для украинца в Серии А и 16-й во всех турнирах в текущем сезоне.
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