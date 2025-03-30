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Довбик получил награду игрока матча

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Его точный удар стал ключевым

Довбик получил награду игрока матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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На 80-й минуте встречи против "Лечче" Артем Довбик завершил атаку удачными индивидуальными действиями, безупречно пробив из-за пределов штрафной. Владимиро Фальконе лишь наблюдал за тем, как мяч летит в правый нижний угол ворот. Украинец открыл счет и этот гол оказался победным.

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Через несколько минут форвард "волков" получил передачу в штрафной площадке. Он прицельно пробил по центру ворот, но кипер "салентийцев" в последний момент выполнил блестящий сейв.

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На 84-й минуте нападающий покинул поле прихрамывая. Пока никакой информации о повреждении не появлялось.

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Источник:
Getty Images, FlashScore
Опубликовал: Александр Симченко
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