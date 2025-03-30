Смоляков эффектно забил дебютный гол в MLS, но его команда проиграла
Мастерский удар
Getty Images / Global Images Ukraine
В 6-м туре Западной конференции "Лос-Анджелес" проиграл в гостях "Сан-Диего" (2:3). "Черно-золотые" уступали 0:3, пока Артем Смоляков не вернул интригу в поединок на 43-й минуте.
Еще до перерыва "соколы" сократили отставание до минимального, но удаление в начале второго тайма помешало камбеку ЛАФК.
Артем покинул поле на 73-й минуте. Это его пятый матч в турнире и всего в его активе 175 минут. В поединке против "Сан-Диего" тренер доверил украинцу больше времени по сравнению с предыдущими играми.
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Источник:Major League Soccer
Опубликовал: Александр Симченко
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