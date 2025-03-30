Команда Чеберка одержала волевую победу в MLS. Евгений провел полный матч

В матче регулярного чемпионата MLS "Ди Си Юнайтед" дома принимал "Коламбус Крю", за который выступает Евгений Чеберко.

Хозяева открыли счет на 13 минуте благодаря точному удару бывшего нападающего "Ливерпуля", "Астон Виллы" и "Кристал Пэлас" Кристиана Бентеке. Однако на 16 и 65 минуте Диего Росси двумя точными ударами перевернул игру, оформив дубль. В итоге "Коламбус" победил со счетом 2:1.

Чеберко вышел в старте и провел все 90 минут. Это уже третий матч подряд, в котором играет поединок от начала до конца.

Украинец получил вторую лучшую оценку в матче от статистических порталов (7,5). Больше получил только автор дубля Росси.

Сейчас "Коламбус Крю" идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной Конференции. Отрыв от первого "Интера" Майами составляет один зачетный пункт.