Украинский защитник провел третий подряд полный матч в Португалии
Его команду снова победила
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В поединке 27 тура второго дивизиона Португалии "Визела" дома принимала "Портимоненсе". Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:2.
В стартовом составе “Визелы” появился украинский левый защитник Орест Лебеденко и провел все 90 минут. Третий раз подряд он сыграл матч от начала до конца.
Благодаря победе "Визела" закрепилась на втором месте в турнирной таблице. Отрыв от лидера составляет четыре очка, а от третьей позиции – три зачетных пункта. В высший дивизион выходят первые две команды, а третья играет в стыках.
В общей сложности Лебеденко провел в текущем чемпионате 26 матчей. Он отличился двумя голами и шестью ассистами.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 400 тысяч евро. Его контракт с "Визелой" рассчитан до конца текущего сезона.
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