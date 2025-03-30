"Было тяжело". Довбик подытожил игру против Лечче

Вчера благодаря голу Артема Довбика "Рома" выиграла в матче против "Лечче" со счетом 1:0.

Автор гола и игрок матча Артем Довбик поделился своим мнением о своем участии в победе:

"Было тяжело, у нас было много моментов, и это важные для команды три очка. Все меня поддерживают, вчера было важно забить, и я это сделал".

Добавим, что этот гол в Серии А для Довбика стал 11-м в 26 матчах турнира.