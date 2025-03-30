"Было тяжело". Довбик подытожил игру против Лечче
Рад, что забил
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера благодаря голу Артема Довбика "Рома" выиграла в матче против "Лечче" со счетом 1:0.
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Автор гола и игрок матча Артем Довбик поделился своим мнением о своем участии в победе:
"Было тяжело, у нас было много моментов, и это важные для команды три очка. Все меня поддерживают, вчера было важно забить, и я это сделал".
Добавим, что этот гол в Серии А для Довбика стал 11-м в 26 матчах турнира.
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Источник:napolimagazine
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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