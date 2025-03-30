Лунин - об игре против Леганеса: Надо побеждать так, чтобы судьи не вмешивались
Оценил игру
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Реал" выиграл у "Леганеса" со счетом 3:2. Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин поделился мнением об игре команды против "Леганеса".
"Было важно победить, потому что мы должны продолжать набирать по три очка в каждой игре. Но после международного перерыва у нас были небольшие проблемы.
Я не хочу говорить о решении рефери, мы должны выигрывать эти игры без посторонней помощи. Я имею в виду, что надо побеждать так, чтобы судьи не вмешивались", — сказал украинец.
Добавим, что во вчерашнем матче "Реал" забил два гола - с пенальти и со штрафного, который назначил арбитр игры Гонсалес Фуэртес.
Популярное сейчас
- Вингер Шахтера рассказал, почему не попадает в состав и даже в заявку донецкой команды
- Динамо благодаря своему движению получило три очка. Желто-черные пока еще стоят на месте. Анализ матча Рух – Динамо
- Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько оккупантов ликвидировали Силы обороны за минувшие сутки?
- "Куртуа - один из лучших вратарей в мире, но Лунин...". Тренер Леганеса отметил украинца перед очным матчем
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет