Лунин - об игре против Леганеса: Надо побеждать так, чтобы судьи не вмешивались

Вчера "Реал" выиграл у "Леганеса" со счетом 3:2. Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин поделился мнением об игре команды против "Леганеса".

"Было важно победить, потому что мы должны продолжать набирать по три очка в каждой игре. Но после международного перерыва у нас были небольшие проблемы.

Я не хочу говорить о решении рефери, мы должны выигрывать эти игры без посторонней помощи. Я имею в виду, что надо побеждать так, чтобы судьи не вмешивались", — сказал украинец.