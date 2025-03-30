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Лунин - об игре против Леганеса: Надо побеждать так, чтобы судьи не вмешивались

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Лунин - об игре против Леганеса: Надо побеждать так, чтобы судьи не вмешивались

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Реал" выиграл у "Леганеса" со счетом 3:2. Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин поделился мнением об игре команды против "Леганеса".

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"Было важно победить, потому что мы должны продолжать набирать по три очка в каждой игре. Но после международного перерыва у нас были небольшие проблемы.

Я не хочу говорить о решении рефери, мы должны выигрывать эти игры без посторонней помощи. Я имею в виду, что надо побеждать так, чтобы судьи не вмешивались", — сказал украинец.

Добавим, что во вчерашнем матче "Реал" забил два гола - с пенальти и со штрафного, который назначил арбитр игры Гонсалес Фуэртес.

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Реал (Мадрид) Леганес Андрей Лунин
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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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