Назарий Русин провёл матч за Хайдук. Какие оценки получил украинец?
Неплохая игра
Фото: Хайдук
Украинский нападающий Назарий Русин сыграл матч за "Хайдук".
Футболист вышел в стартовом составе и отыграл 82 минуты. Сделал 26 касаний, 88% точных пассов и один раз ударил по воротам. Также Русин совершил один перехват.
Украинец выиграл 2 из 3 единоборств на поле и одно из трёх единоборств в воздухе. На нём сфолили дважды футболисты соперника.
Голами и результативными действиями Русин не отметился.
Оценки по SofaScore – 7,2 балла.
Это второй матч, в котором Русин вышел с первых минут. Ранее он начинал матч против "Вараждина" 8 февраля.
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"Хайдук" обыграл "Шибеник" со счётом 1:0.
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Источник:SofaScore
Опубликовал: Владислав Прийменко
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