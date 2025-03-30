Назарий Русин провёл матч за Хайдук. Какие оценки получил украинец?

Украинский нападающий Назарий Русин сыграл матч за "Хайдук".

Футболист вышел в стартовом составе и отыграл 82 минуты. Сделал 26 касаний, 88% точных пассов и один раз ударил по воротам. Также Русин совершил один перехват.

Украинец выиграл 2 из 3 единоборств на поле и одно из трёх единоборств в воздухе. На нём сфолили дважды футболисты соперника.

Голами и результативными действиями Русин не отметился.

Оценки по SofaScore – 7,2 балла.

Это второй матч, в котором Русин вышел с первых минут. Ранее он начинал матч против "Вараждина" 8 февраля.

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"Хайдук" обыграл "Шибеник" со счётом 1:0.