  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Цыганков vs Барселона: 13 касаний, 6 точных пасов, 0 выигранных единоборств. Оценки за матч
В тренде

Цыганков vs Барселона: 13 касаний, 6 точных пасов, 0 выигранных единоборств. Оценки за матч

Наши за границей

Трудно действовать на поле лидера чемпионата

Цыганков vs Барселона: 13 касаний, 6 точных пасов, 0 выигранных единоборств. Оценки за матч

Фото: facebook.com/gironafc

Новина українською

В 29-м туре Ла Лиги на эстадио "Олимпико" состоялось каталонское дерби. "Бело-красные" уступили со счетом 1:4, хотя в начале второго тайма была ничья. Виктор Цыганков вышел в старте и покинул поле на 71-й минуте.

Читайте такжеЕсть за что. Цыганков удостоился неофициальной награды после матча Ла Лиги

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 5,9 и 6,4 балла. Только у трех футболистов гостей показатели ниже. Экс-футболисты "Динамо" осуществил всего 13 касаний, отдал 6 точных пасов, нанес 1 удар мимо ворот (суммарно подопечные Мичела пробили 4 раза).

Трижды Виктор терял мяч, нарушил правила в одном эпизоде, не выиграл ни одного единоборства и дважды сделал вынос.

По теме
yellow-arrow
Назарий Русин провёл матч за Хайдук. Какие оценки получил украинец?
yellow-arrow
Борнмут показал стартовый состав на матч Кубка Англии против Манчестер Сити. Попал ли Забарный в старт?
yellow-arrow
Борьба за полуфинал. Борнмут - Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча Кубка Англии
Барселона Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости