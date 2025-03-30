Цыганков vs Барселона: 13 касаний, 6 точных пасов, 0 выигранных единоборств. Оценки за матч

В 29-м туре Ла Лиги на эстадио "Олимпико" состоялось каталонское дерби. "Бело-красные" уступили со счетом 1:4, хотя в начале второго тайма была ничья. Виктор Цыганков вышел в старте и покинул поле на 71-й минуте.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 5,9 и 6,4 балла. Только у трех футболистов гостей показатели ниже. Экс-футболисты "Динамо" осуществил всего 13 касаний, отдал 6 точных пасов, нанес 1 удар мимо ворот (суммарно подопечные Мичела пробили 4 раза).

Трижды Виктор терял мяч, нарушил правила в одном эпизоде, не выиграл ни одного единоборства и дважды сделал вынос.