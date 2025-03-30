Выйдет ли Яремчук на поле с первых минут? Олимпиакос назвал стартовый состав на игру против Панатинаикоса
Форвард сборной Украины примет участие в вечном дерби Греции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар определился с составом на матч против "Панатинаикоса".
Украинский легионер "красно-белых" Роман Яремчук попал в стартовую одиннадцатку своей команды.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #OLYPAO #slgr pic.twitter.com/Q7KA0W0dTO— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 30, 2025
Матч, который называют вечным дерби Греции, начнется в 21:00 по киевскому времени.
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Добавим, что Роман Яремчук забил 6 голов и отдал две результативные передачи в 26 матчах за «Олимпиакос» во всех турнирах.
На данный момент "Олимпиакос" лидирует в греческой Суперлиге, имея в своем активе 60 очков.
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