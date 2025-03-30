Выйдет ли Яремчук на поле с первых минут? Олимпиакос назвал стартовый состав на игру против Панатинаикоса

Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар определился с составом на матч против "Панатинаикоса".

Украинский легионер "красно-белых" Роман Яремчук попал в стартовую одиннадцатку своей команды.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #OLYPAO #slgr pic.twitter.com/Q7KA0W0dTO — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 30, 2025

Матч, который называют вечным дерби Греции, начнется в 21:00 по киевскому времени.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что Роман Яремчук забил 6 голов и отдал две результативные передачи в 26 матчах за «Олимпиакос» во всех турнирах.

На данный момент "Олимпиакос" лидирует в греческой Суперлиге, имея в своем активе 60 очков.