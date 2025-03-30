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Выйдет ли Яремчук на поле с первых минут? Олимпиакос назвал стартовый состав на игру против Панатинаикоса

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Форвард сборной Украины примет участие в вечном дерби Греции

Выйдет ли Яремчук на поле с первых минут? Олимпиакос назвал стартовый состав на игру против Панатинаикоса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар определился с составом на матч против "Панатинаикоса".

Украинский легионер "красно-белых" Роман Яремчук попал в стартовую одиннадцатку своей команды.

Матч, который называют вечным дерби Греции, начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Добавим, что Роман Яремчук забил 6 голов и отдал две результативные передачи в 26 матчах за «Олимпиакос» во всех турнирах.

На данный момент "Олимпиакос" лидирует в греческой Суперлиге, имея в своем активе 60 очков.

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Источник:
Olympiacos FC
Опубликовал: Андрей Журба
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